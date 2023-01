Vader en zoon bedreigd met vuurwapen: vierde verdachte opgepakt

De politie heeft woensdagochtend een vierde verdachte aangehouden voor een poging tot afpersing en bedreiging op 5 januari in Breda. Vader en zoon werden toen thuis bedreigd met een vuurwapen. De verdachte is een 24-jarige man uit Utrecht. De drie verdachten die eerder werden aangehouden, zitten nog vast.

Een 58-jarige man en zijn zoon werden donderdagavond 5 januari in hun huis in de wijk Sportpark in Breda door drie mannen bedreigd met een vuurwapen. Het trio eiste een flink geldbedrag. De politie vermoedt dat dit te maken heeft met een zakelijk conflict.

De recherche wist eerder al drie mannen op te pakken. Het gaat om een twee 28-jarige mannen uit Hilversum en een 32-jarige man uit Utrecht.