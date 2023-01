112-nieuws: minder treinen door koperdiefstal • auto knalt tegen boom

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

10.53 Geen treinen Geldermalsen-Den Bosch Door koperdiefstal rijden er op dit moment geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. De NS verwacht dat de problemen rond 13.45 uur verholpen zijn. Wachten op privacy instellingen...

10.41 Aanhanger knalt op boom na botsing Op de N272 bij Oploo zijn twee auto's op elkaar gebotst. Een daarvan reed met een aanhanger. Die werd door de klap opzij gezwaaid, waardoor de auto tegen een boom eindigde. Een van de bestuurders is in een ambulance nagekeken. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moet worden weggesleept. Foto: SK-Media Foto: SK-Media

08.41 Frontale botsing in Leende Twee auto's zijn frontaal op elkaar gebotst op de Maarheezerweg Zuid in Leende. De schade is groot, maar beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. Een van de auto's belandde door de klap op z'n kop, half op de vangrail van de naastgelegen A2. Daar ontstond al snel een lange kijkersfile. Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision

08.03 Drukke spits door zware regenval Het is een stuk drukker op de Brabantse wegen dan normaal. In het hele land stond er om 08.00 uur zo'n 640 kilometer file. Dat is ruim boven het gemiddelde. Die drukte komt dus vooral door de harde wind en regen in de zuidelijke provincies. Foto: ANWB Verkeersinformatie

07.39 Problemen op de A2 Na een ongeluk tussen twee auto's op de A2 richting Utrecht, was bij de Empelburg de rechterrijstrook even afgesloten. De vertraging liep daar op tot een klein half uur. Rond tien voor acht werd de weg weer vrijgegegeven. En dat is niet de enige plek op de A2 met problemen. Bij Vught zijn in de richting van Den Bosch twee rijstroken afgesloten na een ongeluk met meerdere auto's. Daar moet je ook rekening houden met een half uur langere reistijd. Wachten op privacy instellingen...

06.39 Verkeer over vluchtstrook op A27 Wachten op privacy instellingen...

06.15 Drukkere ochtendspits verwacht door regen en wind Wachten op privacy instellingen...

05.59 Verkeer vanuit Eindhoven richting Duitsland omgeleid Wachten op privacy instellingen...

23.27 Zevenhonderd liter vet in brand Bij een bedrijf aan de Nieuwstraat in Heesch heeft gisteravond zevenhonderd liter vet in brand gestaan, dat meldt een 112-correspondent. Een man is nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, vlammen waren aan de buitenkant van het gebouw niet te zien. De eerste melding van de brand kwam gisteravond rond half tien. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand en kwam ter plaatse met twee blusvoertuigen, een waterwagen, een schuimblusunit en een hoogwerker. Het is nog niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt en hoe groot de schade is. Foto: Gabor Heeres / SQ Vision Foto: Gabor Heeres / SQ Vision Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

20.28 Veel politie op de been bij FC Den Bosch - Ajax Omdat de supporters van FC Den Bosch de laatste tijd in het nieuws kwamen na meerdere ongeregeldheden heeft de gemeente en de politie gisteravond extra veiligheidsmaatregelen getroffen in en rondom het stadion bij de bekerwedstrijd tegen Ajax. In het stadion waren extra camera's en beveiliging. Supporters werden buiten bij aankomst bij de Vliert staande gehouden. Ze moesten een identiteitsbewijs en een toegangskaartje laten zien. Voor het geval dat er ongeregeldheden uit zouden breken, zijn supporters op voorhand door de politie gefotografeerd, zo meldt een 112-correspondent. De politie had aanwijzingen dat buitenlandse supporters naar Den Bosch zouden komen. Supporters met een buitenlandse identiteit zijn daarom gelijk weggestuurd en kregen een gebiedsverbod voor heel Den Bosch en omgeving. FC Den Bosch verloor van Ajax in de bekercompetitie, het bleef relatief rustig in en rondom het stadion. Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: FC Den Bosch verliest in eigen huis van Ajax