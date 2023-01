112-nieuws: hondenschool in vlammen op • irritatie over hardrijder

21.47

Een automobilist racate gisteravond over de Bredaseweg in Etten-Leur. Volgens een wijkagent reed de bestuurder met een snelheid van 96 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 50 kilometer per uur bedraagt. Hij snapt er niets van. "Er is een zijweg, er steken mensen over naar de bushaltes (ja dat mag!), het was nat en het overige verkeer rijdt wel rond de 50!"