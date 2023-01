112-nieuws: maaltijdbezorgers botsen • man vermist in rolstoel met e-bike

08.32

Een 18-jarige scooterrijder uit Breda is gistermiddag aangehouden in de Harelbekestraat in zijn woonplaats. Agenten wilden de man controleren omdat op de scooter waarop hij zat geen kentekenplaat zat. Tijdens de controle werd in de ruimte onder het zadel een vuurwapen ontdekt. De verdachte werd daarop aangehouden en zit nog vast. Omdat niet duidelijk was of de scooter gestolen was, werd die in beslag genomen. Het wapen bleek een alarmpistool.