Verdachten in misbruikzaak fantaseerden al snel over seks met kinderen

De twee verdachten in een Eindhovense ontuchtzaak hebben al snel nadat ze elkaar leerden kennen via een datingsite, gefantaseerd over seks met jonge kinderen. In eerste instantie kwam hierbij de minderjarige dochter van de vrouwelijke verdachte in beeld. De man die terechtstaat, zou hebben verlangd naar ‘jong, vers vlees’.

Vanaf augustus 2019 heeft het tweetal hun ideeën in Eindhoven en omgeving in de praktijk gebracht, zo blijkt uit de dossiers. Dit heeft volgens de rechtbank in Den Bosch tot ‘schokkende beelden’ en ‘gevoelens van ontreddering, angst en verdriet’ bij hun slachtoffers geleid. De behandeling van de zaak die dinsdag is begonnen, vindt plaats in een overvolle rechtszaal. De slachtoffers waren een tot zes jaar.

Ontucht en kinderporno

De 54-jarige vrouw uit Herkenbosch, Nancy D., en de man van 54 uit Heel, Peter S., worden beschuldigd van ontucht met zeven meisjes en het seksueel binnendringen van vijf van hen. Dit gebeurde terwijl de vrouw aan het oppassen was, in een aantal gevallen ook toen ouders thuis waren en niets merkten. Verder zou het tweetal kinderporno met de meisjes hebben gemaakt en verspreid en dit beeldmateriaal in hun bezit hebben gehad. De zitting maakte duidelijk dat het stel zeer berekenend te werk is gegaan.

Waar de vrouw tijdens de behandeling geregeld hoofdschuddend het verhaal van de mannelijke verdachte aanhoorde, bleef S. roerloos op zijn stoel zitten. Ze keken elkaar geen moment aan en noemden elkaar 'mijnheer' en 'mevrouw'. Later op de middag zei D.: "Ik ging alle grenzen over, heb er heel erg spijt van. Het is vreselijk dat ik misbruik heb gemaakt van de mensen die me in huis hebben genomen." S. kon zich voorstellen dat de zaak een 'behoorlijke impact' heeft (gehad) op betrokkenen.

Vrouw moest wc-bril aflikken

De twee verdachten ontmoetten elkaar in januari 2018 voor het eerst. Al snel kwam het tot SM. Zo moest de vrouw urine drinken en een wc-bril aflikken. Ook deelden ze hun interesse over seks met dieren en nazisme. Hij was de meester en de 'daddy', zij de teef en de hoer.

Anderhalf jaar later liet D. zich inschrijven op twee oppassites. Om uit te voeren wat ze met jonge meisjes wilden doen en waarvoor ze nu terechtstaan. De twee verdachten geven elkaar de schuld van wie het initiatief uitging en wie de meeste verantwoordelijkheid droeg.

D.: “Voor mij hoefde het niet, ik deed het in opdracht. Als ik iets naast me neerlegde, dan verbrak hij het contact of verweet hij me niet volgzaam genoeg te zijn. Dat deed me pijn, ik wilde hem niet kwijt. Ik doe nooit zomaar iets. Ik moest ook voor hem kinderporno opzoeken. Ik vroeg nooit iets, dat is mijn fout geweest. Ik leefde in een soort fantasiewereld.” Volgens haar zou S. zelfs hebben gezegd om door te gaan: dan gaan de kinderen het normaal vinden. Ook zou zij een aantal kinderen op zijn verzoek ‘hoerig hebben opgemaakt.’

'Het was haar dominantie'

S. dacht er heel stellig anders over: “Het was haar dominantie. Doe niks wat pijn doet, zei ik tegen haar. Vervolgens is het naar de andere kant doorgeslagen. In sommige gevallen heb ik opdracht gegeven, maar het is vooral over en weer gegaan.”

Volgens hem wilde ze niet luisteren toen hij haar vroeg te stoppen met het misbruik. S. kon echter geen antwoord geven op vragen van de rechter waarom hij haar toch geen duimbreed in de weg legde, haar met opdrachten bleef overladen en dat hij zelfs een aantal keren masturbeerde bij het zien van de beelden. Hij gaf toe dat hij seksueel opgewonden raakte door de video's, maar ontkende zelf ontucht te hebben gepleegd. Wel stuurde hij minstens tweemaal een foto van zijn stijve geslachtsdeel naar de vrouw en hadden ze vaak telefoonseks.

Intensief contact

Het seksueel misbruik werd in juni 2021 ontdekt nadat de ouders van een toen 2-jarig meisje beelden uit de kinderkamer zagen, waarop ontucht met haar te zien was. Tijdens de zitting bleek dat er voor, tijdens en na het misbruik van de meisjes, intensief contact is geweest tussen de twee verdachten. Bijna alles wat D. heeft gedaan met de kinderen, stuurde ze op gezette tijden door naar de medeverdachte.

Op beelden staat dat één van de meisjes is geblinddoekt, dat slachtoffers werden bedreigd en is te horen hoe een kind 'mama, mama' roept en dat D. grommende geluiden maakt. In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van een dildo, een vibrator en een doktersset. Ook is te zien hoe D. zichzelf eveneens een aantal keren bevredigt.

Een aantal slachtoffers legt donderdag een verklaring af of laat dat doen. Het Openbaar Ministerie komt op 23 januari met de eisen, een dag later gevolgd door de reactie van de advocaten van de twee verdachten. De uitspraak is gepland op 13 maart.

LEES OOK:

Ontucht met zeven meisjes, verdachten staan vandaag voor de rechter

Ouders zeven misbruikte kinderen willen niet bij rechtszaak oppassers zijn