112-nieuws: hennepkwekerij in schuur • auto's botsen in Breda

13.07

De politie heeft in een schuur aan de Turfweg in Veldhoven een hennepplantage gevonden in een schuur. De plantage was weggewerkt achter een getimmerde muur.

De plantage was verdeeld in twee hokken: in het ene hok werden de plantjes gestekt, in het andere hok lieten de kwekers de hennep groeien. In de plantage stonden zo'n 1600 planten.