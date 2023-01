112-nieuws: man gewond na crash tegen boom • bewoners betrappen inbreker

08.38

Het is vanochtend een vrij drukke ochtendspits, aldus de ANWB. Rond acht uur stond er in heel Nederland zo'n 700 kilometer file. De drukte op de weg komt niet per se door de voorspelde gladheid, zegt een woordvoerder van de ANWB. "Het is op dinsdagen en donderdagen vooral druk op de weg omdat veel mensen op die dagen naar kantoor gaan."

In Brabant is het onder meer druk op de A50 van Oss richting Eindhoven. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht, waardoor weggebruikers rekening moeten houden met drie kwartier vertraging. Op de A2 tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide hebben weggebruikers ook zo'n drie kwartier vertraging.