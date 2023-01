Van Coco tot Guus, deze kattennamen waren het populairst in 2022

Heb je vorig jaar een kat gekregen? Dan is de kans groot dat je ‘m Simba hebt genoemd. Het is volgens huisdierenverzekeraar Petplan de populairste kattennaam van Brabant. Ook landelijk staat Simba, het hoofdpersonage uit The Lion King, stijf bovenaan.

De Brabantse top drie van kattennamen zag er vorig jaar net iets anders uit dan in 2021: toen stond Coco bovenaan (nu op plek 3). In het overzicht van de populairste kattennamen valt verder op dat huistijgerbaasjes het graag kort en krachtig houden: de meeste namen bestaan uit maximaal vier letters. Bij de Brabantse katers zijn Simba, Max en Milo de populairste namen, bij de poezen staan Luna, Coco en Nala bovenaan. Tik om de afbeelding te vergroten.

Berlusconi en Biertje

Niet iedereen is van de standaardnamen, blijkt uit het overzicht. Petplan heeft ook een paar opmerkelijke namen van poezen gedeeld. Er zijn in Brabant baasjes die ‘Berluscconi’, ‘Miauwmiauw’ of ‘Biertje’ moeten roepen als ze de aandacht van hun huistijger willen trekken. Tik om de afbeelding te vergroten.