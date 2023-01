112-nieuws: autobrand in Helmond • voor 27.000 euro aan schulden geïnd

02.23

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Jan van Goyenlaan in Helmond. De auto's die voor en achter deze auto geparkeerd waren, liepen bij de brand ook schade op. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. De auto die het ergst is beschadigd, was volgens een buurtbewoner 'nog bijna nieuw'. Bij de brand is niemand gewond geraakt.