112-nieuws: e-bike in de fik • ANWB verwacht morgen 'pittige' dag op de weg

12.10

Tijdens de actie 'Ogen op de weg' heeft de politie vorig jaar in onze provincie en in Zeeland een in haar woorden 'schrikbarend' aantal automobilisten betrapt die achter het stuur met hun telefoon in de weer waren. Het ging in totaal om meer dan 2200 automobilisten, zo maakte de politie vandaag bekend. Zij kregen allemaal een bekeuring. De controles werden uitgevoerd vanuit een touringcar op twintig verschillende actiedagen.