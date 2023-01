Brabant wordt wakker onder laagje sneeuw, veel overlast

Een laag sneeuw bedekt donderdagochtend het Brabantse landschap en de wegen. Op veel plaatsen is het daarom glad op de weg, het verkeer ondervindt veel hinder van de sneeuw.

De meeste sneeuw is in Zuid-Oost Brabant gevallen. Naar het westen toe ligt steeds minder sneeuw. In Breda ligt een klein laagje.

Rijkswaterstaat waarschuwde woensdagavond al voor mogelijke gladheid door winters weer en bevriezing van natte wegen. Het KNMI gaf daarom code geel af.

De gladheid trekt aan het eind van de ochtend weg, maar 's avonds kan het opnieuw glad zijn door winters weer.

Staking streekvervoer

Donderdag en vrijdag staakt ook het personeel van het streekvervoer, kondigde FNV eerder aan. Rijkswaterstaat verwacht daardoor meer verkeer op de wegen. Reis je met de trein of bus van regionale maatschappijen, zoals Connexxion of Arriva, dan is er een kans dat deze niet rijden.