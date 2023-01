Vrouw (19) overleden bij ongeluk in Marokko

Een 19-jarige vrouw uit Boxtel is omgekomen bij een ongeluk in Marokko. Dat meldt wijkagent Hicham. Vrijdag neemt de Marokkaanse gemeenschap afscheid van haar in Moskee Al Fath en het gemeenschapshuis in Boxtel.

"Afgelopen week bereikte de Marokkaanse / Islamtische gemeenschap in Boxtel het trieste nieuws dat onze zuster om het leven is gekomen bij een noodlottig verkeersongeval in Marokko", schrijft de wijkagent op social media. "We leven enorm mee met de familie en nabestaanden."