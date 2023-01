Veel sneeuw en gladheid in Brabant, KNMI geeft code oranje af

Het gaat vrijdagochtend weer sneeuwen. Het KNMI verwacht rond de vijf centimeter sneeuw per uur en geeft code oranje af. Door de sneeuwval kunnen wegen glad of onbegaanbaar worden. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke omstandigheden op de weg. Het advies is om thuis te werken.

De eerste meldingen van sneeuw in Brabant kwamen rond zeven uur vanuit het westen van Brabant. Het KNMI kondigde eerst code oranje af om zeven uur maar heeft dat inmiddels aangepast naar acht uur. 250 miljoen kilo strooizout

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de informatie over weer en verkeer goed in de gaten te houden. "Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan thuis", adviseert een woordvoerder. Wie toch de weg opgaat, krijgt het advies voorzichtig te doen. Om de sneeuw en gladheid te bestrijden heeft Rijkswaterstaat ruim 500 strooiwagens, meer dan 600 sneeuwschuivers, 1200 mensen en ruim 250 miljoen kilo strooizout klaar staan. Staking streekvervoer

Vrijdag wordt opnieuw gestaakt door personeel in het streekvervoer. De staking treft vooral streekbussen, maar ook regionale treinen van vervoerders als Arriva. Donderdag viel in Brabant ongeveer driekwart van de bussen uit, zo meldt Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer. Donderdagmorgen was Brabant bedekt onder een laagje sneeuw. Het winterse weer zorgde in het verkeer voor veel problemen. Vooral rond Eindhoven liep het verkeer urenlang vast.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...