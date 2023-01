Sneeuwblog: Westen van provincie kleurt wit, verkeer op A58 muurvast

Het sneeuwt weer in Brabant. Vooral in West-Brabant is het al wit en zijn de wegen moeilijk berijdbaar. De sneeuw breidt zich in de komende uren uit over de hele provincie. Ondertussen zijn er ook mensen die van het winterse weer genieten. We houden het voor je bij in dit liveblog.

Ron Vorstermans Geschreven door

Liveblog

08.57 Staren naar een witte wereld in Zevenbergen Wachten op privacy instellingen...

08.39 Verkeer loopt vast Het verkeer in West-Brabant loopt al helemaal vast door de sneeuw. De A58 tussen Bergen op Zoom en Breda staat is één lange file. Tussen Bergen op Zoom en Breda staat 29 kilometer file om 8.45 uur. Ook op N-wegen en in de steden lopen de vertragingen flink op. In Midden- en West-Brabant rijdt het verkeer nog gewoon door. Foto: TomTom Mydrive

08.37 De huidige sneeuwsituatie volgens het KNMI Wachten op privacy instellingen...

08.33 Poes Dotje wil naar buiten (soort van) Wachten op privacy instellingen...

08.18 5 centimeter in Roosendaal al! Wachten op privacy instellingen...

08.15 Ook in Sint-Oedenrode kleurt het wit Wachten op privacy instellingen...

08.10 Veel vertraging door sneeuw Sneeuwval zorgt vrijdagochtend in verschillende delen van Nederland voor langzaam rijdend verkeer. Vanaf 9 uur geldt code oranje in Utrecht, Gelderland en dus ook in Brabant. Volgens de ANWB rijdt het verkeer in het westen van Brabant op veel plaatsen langzaam door de sneeuw. Ook in de provincie Utrecht en in het zuiden van Noord-Holland rijdt het verkeer hierdoor minder snel. Rijkswaterstaat meldt meer files dan gebruikelijk voor een vrijdagochtend. De langste in Brabant zijn de A58 richting Breda tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok en de A58 richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal-Oost en knooppunt Zoomland.

07.23 Langzaam rijden in het westen Eerder waarschuwde Rijkswaterstaat al voor gevaarlijke omstandigheden op de weg in vooral het midden, oosten en zuiden van het land. De buien trekken vanuit het westen over het land waarbij neerslag en natte sneeuw overgaan in sneeuw. Rijkswaterstaat heeft wegens de gladheid sinds donderdagavond ruim 5 miljoen kilo zout gestrooid.In het westen van Brabant rijdt het verkeer door sneeuwval langzaam maar er zijn geen files. Dat meldt de ANWB. Wachten op privacy instellingen...