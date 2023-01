Monsterfile op A58, grootste problemen lijken voorbij

Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven stond vrijdagmiddag een lange file. Verkeer kreeg in beide richtingen te maken met zo'n 25 kilometer file en ruim een halfuur vertraging. Volgens een woordvoerder van de ANWB reed verkeer met zo'n 35 kilometer per uur over de weg. Reden waren de winterse omstandigheden.

Rond kwart voor zes is de situatie op de snelweg weer hersteld. "Het gaat een stuk beter. Verkeer moet wel nog oppassen, maar de file is wel echt verleden tijd", laat de woordvoerder weten. Verkeer moet vrijdagavond wel extra oppassen. "Vanaf een uur of negen wordt het kouder, omdat het helderder wordt. Dan kan het door ijzel en bevroren sneeuwresten weer glad worden, wat voor gevaarlijke situaties zorgt." Lees al het nieuws over de sneeuw vandaag in ons liveblog.