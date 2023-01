112-nieuws: automobilist crasht in Tilburg • brand op opvanglocatie Liempde

04.44

Een automobilist is afgelopen nacht gecrasht met zijn auto op de Enschotsebaan vlakbij de Kapitein Hatterasstraat in Tilburg. De bestuurder kwam uit de richting Berkel-Enschot en verloor bij het viaduct de macht over het stuur. De automobilist reed in de bocht tegen het talud vlak naast de zijkant van het spoorviaduct. In de auto zaten een man en vrouw. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. De schade aan de auto is aanzienlijk.