112-nieuws: man rijdt met voorruit vol sneeuw • wapens in auto gevonden

21.10

Bij een juwelier in Etten-Leur is gisteravond het rookalarm afgegaan. Dat alarm is bedoeld om het inbrekers moeilijk te maken: zodra er wordt ingebroken komt de winkel vol rook te staan, waardoor eventuele dieven geen hand voor ogen kunnen zien. Maar van een inbraak was gisteravond geen sprake. Er was sprake van vals alarm. Vanwege de rook die vrijkwam, werd de brandweer gebeld. Die heeft de winkel gelucht. Waardoor het alarm is afgegaan, is onduidelijk.