112-nieuws: ree zit vast in hek • massale zoektocht naar blauwe bus

15.31

De brandweer in Schijndel is vanochtend in actie gekomen om een ree te bevrijden. Het dier zat vast in een hekwerk bij een bedrijf. De hulpverleners dekten de kop van de ree af, om het dier rustig te houden. Het hek is kapot gezaagd, waarna de ree is meegenomen. Later is het dier op een open vlakte uitgezet.