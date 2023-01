PSV zonder spits Luuk de Jong naar Emmen

PSV mist dinsdagavond Luuk de Jong in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De spits en aanvoerder van de Eindhovense ploeg liep zaterdag tegen Vitesse (1-0) een hoofdwond op. Trainer Ruud van Nistelrooij zei een dag voor het duel met Emmen dat De Jong als gevolg daarvan niet fit genoeg is om te kunnen spelen.

De spits moest zich tegen Vitesse na een half uur laten vervangen, na een botsing met Melle Meulensteen. De Jong had enkele minuten daarvoor een strafschop gemist. PSV won het duel dankzij een doelpunt kort na rust van Guus Til.

"Het is een pittige hoofdwond", zei Van Nistelrooij na afloop. "Het is goed gehecht. Ik heb niets gehoord over een hersenschudding. Als het hierbij blijft, lijkt het mee te vallen en is hij dinsdag hopelijk weer inzetbaar." Dat bleek echter niet haalbaar.

Improviseren

Door de afwezigheid van De Jong moet Van Nistelrooij voorin improviseren. Hij kan tegen Emmen ook nog niet beschikken over Fábio Silva, de 20-jarige Portugese spits die zaterdag al als toeschouwer op de tribunes van het Philips-stadion zat. PSV wil de aanvaller huren van Wolverhampton Wanderers, dat hem afgelopen zomer in principe voor een jaar uitleende aan Anderlecht. De verhuizing van Silva van Brussel naar Eindhoven is nog niet afgerond.

Van Nistelrooij zag afgelopen week met Noni Madueke weer een aanvaller vertrekken. De Engelsman stapte voor zo'n 40 miljoen euro over naar Chelsea. Enkele weken eerder verkocht PSV al Cody Gakpo voor ongeveer 50 miljoen euro aan Liverpool.

Derde plaats PSV

PSV staat halverwege de competitie op de derde plaats in de Eredivisie, met 3 punten achterstand op koploper Feyenoord.

