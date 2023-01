112-nieuws: bromfietser gewond • geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven

23.00

De politie heeft gisteravond in de Bouwmeesterbuurt in Tilburg naar een meisje van tien jaar oud gezocht, dat in een blauw busje zou zijn gestapt. Iemand die het zag gebeuren, meldde zich bij de politie. De melder had er geen goed gevoel bij. Om elf uur in de avond meldde de politie dat ze nog met tientallen agenten zochten, 'fysiek, maar ook online'.

Mensen worden opgeroepen zich te melden als ze het meisje kennen, dat Liana of Lyana zou heten. Ook wordt gevraagd uit te kijken naar een blauwe bestelbus met een wit-grijs gekleurd logo van gereedschap erop. Er werd gisteravond een Burgernet-melding verstuurd.

De politie houdt rekening met meerdere scenario's: de melder kan zich hebben vergist, het meisje is bij een bekende ingestapt of er is daadwerkelijk iets niet pluis. Bij de grootscheepse zoekactie werd ook een helikopter ingezet.