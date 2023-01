Opnieuw natte sneeuw en ijzel op komst

Het kan woensdagavond gaan sneeuwen in delen van de provincie. Zeker in het zuidoosten zou er zomaar een wit laagje kunnen vallen. Al is er van echte winterpret geen sprake, voorspelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Wil je sneeuw zien, dan moet je er eigenlijk meteen bij zijn."

Er trekt woensdagavond een groot neerslaggebied over het land. In het westen zal het nog voornamelijk om regen gaan. Daar is het te warm voor winterse neerslag. In het zuidoosten van Brabant ligt dat net even anders. Vooral in de regio rondom Eindhoven en de grens met Limburg. "Eigenlijk dezelfde hoek waar ook vorige week de meeste sneeuw bleef liggen", vertelt de meteoroloog. "Daar is het een stuk kouder, waardoor er eind van de avond en begin van de nacht wat natte sneeuw kan vallen."

"Het is hoe dan ook oppassen als je de weg op moet."

En daar blijft het misschien niet bij. "Op het moment dat de neerslag dat deel van de provincie bereikt, kunnen de wegen nog bevroren zijn. Dan heb je kans op ijzel en dus gladheid. Waarschijnlijk gaat het in Brabant al vrij snel over in natte sneeuw, maar het is hoe dan ook oppassen als je de weg op moet." Wie trouwens hoopt dat hij donderdag wakker wordt in een winter wonderland, komt er bedrogen uit. "Dan is het grootste deel al weg. De temperaturen lopen 's nachts al op. Wil je het zien, dan moet je er eigenlijk meteen bij zijn."

"Tot en met zaterdag moet je rekening houden met gladheid."