112-nieuws: bedrijfsbus uitgebrand • gewonde bij steekpartij

In een nieuwbouwwijk in Heesch is vannacht een bedrijfsbus in vlammen opgegaan. Het voertuig, dat geparkeerd stond aan de Veldbies, vatte rond kwart voor drie vlam. Toen de brandweer arriveerde, stond de bus al in lichterlaaie. Volgens een 112-correspondent lag de eigenaar van de bus te slapen toen de politie hem wekte om van de brand te vertellen. Er zou een camera bij het huis hangen, maar het is niet duidelijk of daarop te zien is hoe de brand is ontstaan.