112-nieuws: onfortuinlijke meeuw gered • vuurwapens gevonden in auto

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is vanochtend verder gegaan met een uitgebreide inspectie op het bedrijf van een omstreden hondenfokker in Eersel. Bij deze actie worden onder meer honden in veiligheid gebracht die nu nog bij de fokker zitten. De NVWA was ook gisteren met twintig mensen, onder wie dierenartsen, in de weer op het bedrijf. Toen werden in totaal 280 honden weggehaald van de fokkerij.

De fokker is al eerder in opspraak geraakt omdat er in zijn bedrijf niet goed voor de dieren werd gezorgd. Hij kreeg eind vorig jaar de opdracht de werkwijze te verbeteren, maar heeft dat volgens de NVWA onvoldoende gedaan.

