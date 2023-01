Kleine pannetjes gezocht, anders dreigt carnavalstraditie te verdwijnen

Het is al decennialang een gekoesterde carnavalstraditie in Alphen: het dragen van een pannetje om de nek. Maar nu dreigt daar een eind aan te komen. De oorzaak? "We kunnen niet genoeg geschikte pannetjes meer vinden."

"Zonder pan, geen struif", lacht voorzitter Mark de Vuiijst van carnavalsstichting De Struivenbakkers. "Uit foto's kunnen we herleiden dat die pannetjes zeker al in 1967 werden gedragen."

Allereerst even over die traditie. Want waarom dragen ze in Struivenlaand eigenlijk zo'n pan? Dat heeft alles te maken met de allereerste optocht die eind jaren 60 door het dorp trok. Toeschouwers werden toen getrakteerd op gebakken eieren, of beter gezegd: struiven.

Sindsdien heeft het opmerkelijke sieraad zich ontwikkeld tot een heus collector's item. "Alleen mensen met een bepaalde functie binnen de stichting krijgen zo'n pannetje. Die beschilderen we met ons logo, het jaartal en de functie van de drager. Het is best een eer om hem te dragen."

En dus is het de laatste jaren sprokkelen geblazen. "Al vanaf maart lopen we bij winkels binnen om te kijken of er iets geschikts hangt. Soms levert dat wat op, maar veel vaker niet." En ook contact met groothandels heeft vooralsnog niks opgeleverd. "Zij verwijzen ons naar de winkels, die vervolgens weer zeggen dat we toch echt bij de groothandel aan moeten kloppen. Van het kastje naar de muur, dus."

Maar die eer kan binnenkort weleens verleden tijd zijn. "We merken dat het steeds lastiger wordt om aan goede pannetjes te komen. Een geschikt exemplaar? Die is tussen de 12 en 14 centimeter en moet vooral niet te zwaar zijn." Een standaard koekenpan is vanzelfsprekend geen optie. "Stel je voor dat je die de hele avond om je nek mee moet zeulen. Word je niet vrolijk van."

Ondertussen is de voorraad er volledig doorheen. "Per jaar hebben we zo'n 40 pannetjes nodig. Dit jaar waren er nog precies genoeg. Wat dat betreft was het maar goed dat we er door corona de afgelopen edities niet zo veel hoefden te maken, anders hadden we nu een groot probleem."

Om dat ook in de toekomst te voorkomen, doet de carnavalsstichting nu een oproep. "We zijn het sprokkelen een beetje beu. Het kost enorm veel tijd en energie. Daarom dachten we: laten we eens een oproep doen. Wellicht weet iemand waar we moeten zijn. De gouden tip? Die is héél erg welkom."

Weet jij waar de Struivenbakkers hun voorraad aan kunnen vullen? Stuur ze vooral een mailtje.