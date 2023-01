112-nieuws: automobilist botst op boom • vrouwen gewond bij brand in huis

01.20

Een automobilist is gisteravond van de weg geraakt en tegen een boom gebotst in de Burgemeester Roelslaan in Someren. Hij kon zelf uit de auto komen. Twee vrouwen die aan het wandelen waren en net de plaats van het ongeluk waren voorbijgelopen, hebben de man opgevangen. De man is vervolgens in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.