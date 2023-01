112-nieuws: brand verwoest auto • automobilist rijdt zich vast in berm

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

08.51 Auto vat vlam op A58 Een auto vatte vanochtend vlam op de A58 bij Oirschot. Dit gebeurde rond kwart over acht, terwijl de bestuurder van Tilburg richting Eindhoven reed. De automobilist wist zich op tijd in veiligheid te brengen. Het vuur greep snel om zich heen. De auto raakte zwaar beschadigd Rijkswaterstaat sloot de rechterrijstrook af, zodat de brandweer de auto kon blussen. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bergen. De brandweer bluste de brandende auto (foto: Sander van Gi;s/SQ Vision). De auto raakte bij de brand op de A58 zwaar beschadigd (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

06.11 Automobilist rijdt zich vast in berm Een Belg die dronken in de vroege ochtend naar huis wilde rijden, reed zich vast in de berm van de N69 tussen Valkenswaard en de Kempervennen. De man probeerde volgens een 112-correspondent nog zijn auto uit de berm te rijden. "Maar op twee velgen valt dat niet mee." De man is aangehouden door de politie. De auto is weggesleept. De bestuurder van de gecrashte auto is aangehouden (foto: Rico Vogels/SQ Vision). De Belg reed zich volledig vast in de berm van de N69 (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

06.05 Auto tegen vangrail A2 Een auto is gisteravond laat tegen de vangrail gebotst op de A2 bij Eindhoven. De bestuurder raakte niet gewond. De auto is aanzienlijk beschadigd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De vangrail moest gerepareerd worden.