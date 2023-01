112-nieuws: vrouw verward gedrag aangehouden • lichaam in water in Goirle

19.02

Op de Midden-Brabantweg in Tilburg is zaterdagavond een ongeluk gebeurt, waarbij drie auto's betrokken raakten. Door de klap kwam één auto op z’n kant terecht. Terwijl de auto over de weg schoof, ramde hij een andere auto die ook flink beschadigd raakte. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is er vandoor gegaan.



De politie is op zoek naar de bestuurder, die in een grijze Volkswagen Polo of Golf reed. De auto reed na het ongeluk de Heikantlaan op, richting Tilburg-Noord, de wijk in.