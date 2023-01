112-nieuws: man (71) zwaargewond na mishandeling • vader en zoon in cel

11.30

Een 27-jarige automobilist uit Dordrecht maakte het zaterdag wel heel erg bont op de A59 tussen Waspik en Waalwijk. Agenten zagen hem met een snelheid van meer dan tweehonderd kilometer per uur over de weg racen. Op de Maasroute gold op dat moment een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur. Agenten lieten de bestuurder stoppen en lieten hem zijn rijbewijs inleveren.

