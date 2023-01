112-nieuws: auto ondersteboven in sloot Haaren • man gewond bij steekpartij

23.22

Een man is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in het short stay-verblijf voor arbeidsmigranten aan de Professor Veltmanweg in Waalwijk. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft volgens een 112-correspondent een vrouw aangehouden als verdachte. Wat er aan de steekpartij vooraf ging, wordt onderzocht.