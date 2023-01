112-nieuws: auto vliegt in brand • 500 hardrijders op de bon

13.00

Uit in elk geval vijf auto's in de wijk de Groote Wielen in Rosmalen zijn de sturen gestolen. Opvallend is dat de het in alle gevallen gaat om auto's van het merk Mercedes waaruit de sturen werden meegenomen. Volgens onze 112-correspondent zijn er geen braaksporen te zien.

Een bergingsbedrijf is vandaag in de omgeving van de Groote Wielenlaan druk met het takelen van de auto's. Uit in elk geval één auto zou ook een zonnebril en een geldbedrag zijn meegenomen.