112-nieuws: vrouw steekt haar partner • 500 hardrijders op de bon

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10.05 Vrouw steekt haar partner in migrantenhotel Bij de steekpartij gisteravond in een migrantenhotel aan de Prof. Veltmanweg in Waalwijk is een Pool van 33 gewond geraakt aan zijn arm. Zijn partner, een vrouw van 31, werd aangehouden als verdachte. Het slachtoffer wilde geen aangifte doen, zo laat de politie vanochtend weten. Wachten op privacy instellingen...

10.00 Vijfhonderd hardrijders op de bon Vijfhonderd automobilisten zijn gisteren bij een snelheidscontrole op de Geldropseweg in Eindhoven tegen de lamp gelopen. Ze kunnen binnenkort een bekeuring op de mat verwachten, zo meldt de verkeerspolitie. Bij de controle met een radarauto werden in totaal 2250 automobilisten gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid was 105 kilometer per uur. Op de Geldropseweg geldt een maximale nelheid van vijftig kilometer.

09.52 Geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda Er rijden vanochtend geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda. De oorzaak van de storing is de inzet van de hulpdiensten bij station Prinsenbeek. Een woordvoerder van de politie laat weten dat op het station een man is overleden. "Dit vermoedelijk als gevolg van een medisch incident." Voor de zekerheid doet de politie nog wel onderzoek naar wat er is gebeurd. Er kwamen veel hulpdiensten naar het station. Zij hebben nog geprobeerd de man te redden, maar hulp kwam te laat. De NS verwacht dat de treinen rond kwart voor elf weer rijden. Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

09.10 Problemen op A67 verholpen De problemen met de spoorwegovergang bij Geldrop die eerder vanochtend ontstonden, zijn opgelost. De afritten Geldrop van de A67 zijn in beide richtingen weer te gebruiken, zo meldt Rijskwaterstaat. De afritten werden eerder vanochtend afgesloten vanwege de problemen op het spoor.

08.40 File na ongeluk op A58 Op de A58 tussen Breda en Tilburg is vanochtend een ongeluk gebeurd. Automobilisten moeten iets na half negen rekening houden met ruim een half uur vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

08.25 Problemen op A67 Een storing aan een spoorwegovergang zorgt vanochtend in beide richtingen voor problemen op de A67 bij de afrit Geldrop. Vanuit Venlo loopt het vast tussen de afrit Someren en knooppunt Leenderheide. De afrit richting Geldrop is daar dicht, er staat vier kilometer file. In de richting Venlo staat er door de dichte afrit een file van zo'n vijf kilometer tussen knooppunt De Hogt en Geldrop. ProRail werkt aan het oplossen van de storing. Wachten op privacy instellingen...

08.20 Gestolen bouwmaterialen De politie heeft in Etten-Leur een partij kabels en stangen gevonden die vermoedelijk van diefstal afkomstig is. De vondst werd in de nacht van zaterdag op zondag gedaan. De politie is op zoek naar de eigenaar van de spullen. Foto: politie Weerijs.

08.15 Politie zoekt doorrijder De politie is op zoek naar een doorrijder na een ongeluk vrijdag in Tilburg waarbij een 76-jarige vrouw ernstig gewond raakte. Het slachtoffer werd rond kwart over twaalf die middag aangereden op de rotonde van de Stokhasseltlaan en de Dirigentenlaan. Ze liep volgens de politie 'zwaar letsel' op. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door in de richting van het Verdiplein. De auto waarin hij reed, is mogelijk een rood/paarse Renault Clio. De auto zou aan de voorkant schade hebben opgelopen.

06.19 Ongeluk op A4 Het verkeer op de A4 van Rotterdam richting Antwerpen moest vanochtend vroeg rekening houden met een file na een ongeluk dat rond zes uur gebeurde bij Bergen op Zoom. Een bestelauto botste bij knooppunt Zoomland tegen de vangrail in de middenberm aan. De linkerrijstrook was daarom dicht. De vertraging tussen Steenbergen en Bergen op Zoom liep op tot drie kwartier. Rond kwart over zeven was de weg vrij.

01.21 Auto in de sloot in Haaren Een auto is gisteravond ondersteboven in een sloot terechtgekomen aan het Holleneind in Haaren. Dit gebeurde rond half twaalf. Het zou zijn misgegaan nadat de bestuurder moest uitwijken voor een tractor en vervolgens een put van een watergemaal raakte. De drie mensen die in de auto zaten, konden daar allemaal zelf uitkomen. Ze hoefden niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De bestuurder werd aangehouden vanwege rijden onder invloed. Wachten op privacy instellingen... Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto uit de Haarense sloot te halen (foto: Bart Meesters).