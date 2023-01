Weg dicht voor reconstructie dodelijk ongeluk: politie raast over de weg

De drukke Ringbaan-Oost in Tilburg was maandagavond afgesloten voor de reconstructie van het dodelijke ongeluk, waarbij in december een 61-jarige fietser om het leven kwam. De politie wilde er met de reconstructie achter komen hoe hard de 37-jarige automobilist reed.

"Dat de man te hard reed en door het rode licht, staat wel vast", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Dat hebben verkeerspecialisten kort na het ongeluk al kunnen bepalen, onder meer door de lussen die voor een kruising in het asfalt liggen."

De weg was urenlang afgezet met pionnen. Een auto van de politie was volgehangen met sensoren en reed meerdere keren over de weg, zodat de verkeersspecialisten van de politie een goed beeld kregen van wat er precies is gebeurd. Ook met geijkte meetapparatuur werd bekeken of de eerdere snelheidsberekeningen van de politie kloppen.

"Met dit soort rijproeven onderzoeken we de betrouwbaarheid en eventuele afwijkingen van de lussen in de weg", legt de politiewoordvoerder uit.

"Daardoor kunnen we de exacte snelheid van de auto nog nauwkeuriger bepalen. Dat is belangrijk om eventuele roekeloosheid vast te kunnen stellen."



Twee fietsers geschept

De 37-jarige automobilist scheurde 21 december vorig jaar met hoge snelheid over de kruising met de Gelrebaan door rood licht. Op de oversteekplaats raakte hij de 61-jarige fietser, die overleed. Daarna reed hij een reclamezuil uit de grond en schepte een andere vrouw (72) op de fiets.

De bestuurder raakte nog een geparkeerde auto en kwam daarna met de auto tot stilstand op de rijbaan. De bestuurder klom uit het raam en nam de benen, maar kon volgens een ooggetuige meteen worden gepakt door een leverancier van een bloemenzaak even verderop.