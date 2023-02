Watersnoodramp: doden in Dussen, commando's waden door rampgebied

00.00

De dag van tevoren is het al duidelijk dat er gevaarlijk noodweer op komst is. Lichtschepen op de Noordzee meten rond 21.00 al windkracht 11 en 12: orkaankracht. Langs de kust windstoten van 135 kilometer per uur. Het is springtij, het waterpeil komt ongewoon hoog. Het KNMI verzendt waarschuwingstelegrammen, maar weinig mensen hebben een abonnement, bovendien zijn de postkantoren dicht.

In Willemstad en Nieuw Vossemeer alarmeren burgemeesters hun ambtenaren en de politie dat er gevaarlijk weer op komst is. Aan het einde van de avond worden op de radio waarschuwingen voorgelezen van het KNMI over gevaarlijk hoog water. Het zijn de laatste berichten. Om middernacht gaan alle Hilversumse zenders uit. Televisie bestond nog maar een jaar in ons land.

Dan zien de eerste mensen het fout gaan. In de Eendracht die stroomt tussen Zeeland en Brabant gaat het waterpeil snel omhoog. Gevaarlijk snel.

Journalist Kees Slager maakte een reconstructie van de ramp dankzij ooggetuigen en verslagen. De gebeurtenissen in dit blog zijn een bewerking uit De Ramp (2003) en Watersnood (2010).