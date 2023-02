Watersnoodramp: lijkkisten weggespoeld, bioscoopnieuws maakt beelden

10.00

Overal improviseren bestuurders. De burgemeester van Zevenbergen vreest dat er mensen vast zitten in en op huizen. Velen konden geen alarm slaan, telefoon had niet iedereen en veel verbindingen waren defect. Daarom belt hij de commandant van vliegbasis Gilze Rijen met de vraag om een verkenningsvlucht. De commandant op kamp Princebosch weet nog van niks. Door de storm is de stroom uitgevallen en is er geen radio. Vliegen mag niet op zondag. Maar de commandant gaat zijn best doen en belt met de staf in Den Haag. Die geeft groen licht.

09:50 Vluchtelingenstroomt zwelt aan, vee wordt ook gered

Duizenden mensen vluchten uit de ondergelopen gebieden. Met bussen en auto's, te voet. Ze gaan naar het hoger gelegen Bergen op Zoom, Oudenbosch, Roosendaal of Breda en verder weg. Boeren nemen hun vee mee. In tegenovergestelde richting trekken hulpverleners het gebied in. Zo rijdt een vrachtwagen met soldaten uit Roosendaal naar Nieuw Vossemeer, waar aan de Hogendijk huizen op instorten staan en nog mensen binnen zijn.