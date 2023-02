Aandacht voor water mag niet verslappen, zegt commissaris Ina Adema

Bij de herdenking van de Watersnoodramp van 1953 in Halsteren heeft Ina Adema, commissaris van de Koning van Noord-Brabant, gewaarschuwd dat de aandacht voor water en veiligheid nooit mag verslappen. "De techniek levert steeds nieuwe inzichten op waar het gaat om het gedrag van water en de bouw van dijken. Het is nooit klaar", zei Adema tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Sint-Quirinuskerk.

