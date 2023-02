112-nieuws: brandlucht in parkeergarage • vogels in kleine kooien

02.00

In een pand boven restaurant Tante Pietje in het centrum van Den Bosch is afgelopen nacht rond twee uur brand uitgebroken. Door de brand ontstond er veel rook. Het pand aan de Korte Putstraat dient als opslagruimte. Omwonenden in naastgelegen appartementen moesten tijdelijk hun huis uit.

Volgens omwonenden waren explosies te horen, mogelijk van bierfusten die door de hitte zijn ontploft. Rond 02.40 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. De brand in het centrum van Den Bosch trok veel bekijks.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse om de brand te blussen en hulp te verlenen. De schade aan het pand is groot. De brandweer moest verschillende ramen inslaan om de rook uit het pand te krijgen. Over de oorzaak is nog niets bekend, ook is niet duidelijk of het restaurant schade heeft opgelopen.