112-nieuws: mannen lopen rond met nep-merkspullen • telefoons gestolen

10.09

De schade aan restaurant Tante Pietje in de Korte Putstraat in Den Bosch is enorm. Er woedde woensdagnacht brand op de bovenverdiepingen van het pand in een van de drukste horecastraten in het centrum van Den Bosch. In het restaurant is vooral waterschade.

"In de meterkast is niks meer heel, de bovenverdiepingen zijn helemaal in de vernieling. Als ze vijf minuten later waren geweest, hadden we hier niet meer gestaan."

