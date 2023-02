RKC staat in linker rijtje na gewonnen inhaalduel tegen Go Ahead Eagles

RKC heeft zich woensdagavond in de Eredivisie in het linker rijtje geschopt. De ploeg uit Waalwijk won het inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 3-1. Met 25 punten uit 19 duels beleeft RKC het beste seizoen in tijden.

Mats Seuntjens zette de thuisclub na 24 minuten op voorsprong. Hij schoot raak na een voorzet van Yassin Oukili. Kort daarvoor had Go Ahead een strafschop geclaimd na een vermeende overtreding op Mats Deijl. De VAR keek er nog wel even naar, maar zag geen aanleiding tot ingrijpen.

Op fraaie wijze kwam de formatie uit Deventer in de extra tijd van de eerste helft op 1-1. José Fontán nam de bal na een vrije trap van Oliver Edvardsen ineens op de schoen en liet doelman Etienne Vaessen kansloos.

Onderkant lat

In de tweede helft maakte RKC echter het verschil. In de 71ste minuut liep RKC opnieuw uit. Michiel Kramer scoorde met een kopbal. Met de assist was de in december van Fortuna Sittard overgekomen Seuntjens ook bij deze treffer belangrijk.

Niet veel later schoot Yassin Oukili de 3-1 prachtig binnen, nadat ook hij de bal had mogen ontvangen van Seuntjens. Oukili roste de bal via de onderkant van de lat binnen.

Negende plek

Met de 3-1 op het scorebord vindt RKC zichzelf terug op de negende plek. Het duel stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 21 januari, maar door de winterse omstandigheden was het veld in het Mandemakers Stadion die dag onbespeelbaar.