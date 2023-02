Enorme schade in restaurant Tante Pietje door brand op bovenverdieping

De schade bij het restaurant is bij daglicht goed te zien (foto: Noël van Hooft). Grote schade bij Tante Pietje in Den Bosch (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige 1/2 De schade bij het restaurant is bij daglicht goed te zien (foto: Noël van Hooft).

Restaurant Tante Pietje in de Korte Putstraat in Den Bosch is woensdagnacht flink beschadigd geraakt door een brand op de verdiepingen erboven. Het restaurant heeft vooral waterschade, de plafonds hangen naar beneden. Het zou nog maanden duren voor de schade is hersteld.

De brand brak rond twee uur 's nachts uit in een opslagruimte boven het restaurant, dat is gelegen in een van de bekendste en drukste horecazaken in het centrum van Den Bosch. Er kwam veel rook vrij. De brandweer moest verschillende ramen inslaan om de rook uit het pand te krijgen. Medewerkers van Allerlei & Visserij, een restaurant tegenover Tante Pietje, ontdekten dat er brand was. Ze zaten nog na te borrelen na het werk. De medewerkers waarschuwden de brandweer. Zakelijk gezien ging het na de magere coronajaren weer goed met het restaurant, zegt eigenaar Kees Lankhaar. "Ik krijg steun vanuit heel Nederland, van vaste klanten en andere horecaondernemers", vertelt een geëmotioneerde Lankhaar.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Omwonenden in naastgelegen appartementen aan de Korte Putstraat moesten tijdelijk hun huis uit. De brand trok veel bekijks. Explosies

Buurtbewoners hoorden explosies, die veroorzaakt werden door ontploffende koolzuurflessen. Rond tien over half drie was de brand geblust. Op beelden van de brand is te zien dat er veel rook vrijkomt.