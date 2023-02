112-nieuws: drugsdealer (22) opgepakt in Helmond • brand in meterkast

07.52

De politie heeft gisteren in Uden extra toezicht gehouden in het verkeer. Daarbij zijn twee mannen aangehouden. De eerste is een 22-jarige man uit Someren. Hij werd staande gehouden omdat hij reed zonder autogordel, maar na controle bleek hij softdrugs bij zich te hebben.

De tweede man die is aangehouden is een 27-jarige Amsterdammer. Ook hij werd in eerste instantie staande gehouden omdat hij zonder autogordel reed. Bij controle bleek dat zijn rijbewijs al in beslag was genomen en dat hij nog ruim drieduizend euro aan openstaande boetes moest betalen. Daarnaast was hij onder invloed van cannabis en had hij een flink blok hasj in zijn auto liggen. Zijn auto is in beslag genomen als dwangmiddel, omdat hij de boetes nog moet betalen.