112-nieuws: vrouw met glas in gezicht gestoken • man gewond in Breda

00.32

In een café aan de Markt in Uden is afgelopen nacht een vrouw gewond geraakt. Ze zou rond kwart voor twaalf met een kapot glas in het gezicht zijn gestoken. Een verdachte is aangehouden. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. In het café is door de politie aanvullend onderzoek gedaan om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.