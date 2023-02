WK veldrijden straks live te zien bij Omroep Brabant, wint Fem van Empel?

De ogen van wielerfans zijn dit weekend gericht op Hoogerheide waar het WK veldrijden is. Bij de vrouwen gaat de strijd zaterdag tussen Fem van Empel en Puck Pieterse. Wie is de snelste? Omroep Brabant is er live bij.

We starten om kwart voor drie met de tv-uitzending. Verslaggever Ronald Sträter is in Hoogerheide en praat over de wedstrijd met voormalig veldrijdster Daphny van den Brand. Door pech lukte het Fem van Empel (20) vorige maand niet om haar wereldtitel veldrijden bij de beloften te prolongeren. Is ze vandaag wel de snelste tegen Pieterse? De twee hebben veel gemeen. Even oud, beiden worden gezien als wielerbeloften voor de toekomst en beiden geven ze alles om die regenboogtrui te bemachtigen. In de wereldbekerwedstrijden van dit seizoen reden ze vaak samen vooruit. Van Empel heeft goede benen. Vrijdag won ze in Hoogerheide met de Nederlandse ploeg de titel op het nieuwe onderdeel team relay, een gemengde estafette voor mannen en vrouwen. De wedstrijd is live bij Omroep Brabant te zien, net als de nabeschouwing. Ook hebben we interviews en sfeerbeelden.

