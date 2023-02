112-nieuws: automobilist crasht op N289 • automobilist belt op vluchtstrook

18.37

Een man is gistermiddag opgepakt omdat hij in een bos in Best hout aan het stelen was. De politie kwam in actie na een melding over een kachelhoutdief. Op de Ploegstraat zagen agenten dat de man met een kettingzaag boomstammen aan het zagen was. Hij had geen kapvergunning en gaf toe dat hij niet de rechtmatige eigenaar van het hout was. Het is niet toegestaan hout uit een bos te stelen 'ook al rijzen de energieprijzen de pan uit'.