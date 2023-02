112-nieuws: schoorsteenbrand in Meeuwen • Eindhoven Airport last van mist

09.59

In een winkel aan de Monseigneur Schaepmanlaan in Dongen is een 21-jarige medewerker mishandeld. Hij zag drie mannen in de winkel die heel dicht bij een collega gingen staan. Een andere medewerker, die met een container reed, hielden ze tegen. Toen de 21-jarige medewerker erheen ging, stompte een van de mannen hem in zijn gezicht.

De medewerkers belden de politie. Toen agenten de verdachte, een 35-jarige man uit Polen, wilden aanhouden, verzette hij zich. Hij liet zich niet in de boeien slaan en na meerdere waarschuwingen moesten de agenten een stroomstootwapen gebruiken. Hij is aangehouden en zit vast. Een van de andere mannen, een 40-jarige Pool, is aangehouden omdat hij zijn identiteitsbewijs niet liet zien. Hij is 's avonds weer vrijgelaten, maar heeft ook nog een boete voor openbare dronkenschap gekregen. Het 21-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan.