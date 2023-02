Reddingsteam gaat met honden overlevenden zoeken onder het puin in Turkije

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR vliegt vanaf vliegveld Eindhoven met 65 hulpverleners en acht reddingshonden naar Turkije. Het team gaat daar onder het puin overlevenden zoeken van de aardbeving.

Naar verwachting vertrekt maandag aan het einde van de middag een vrachtvliegtuig met benodigd materieel. Het is nog niet duidelijk hoe laat het team en de honden volgen, meldt het Urban Search and Rescue Team in een liveblog op de website.

Het zuidoosten van Turkije is getroffen door inmiddels twee zware aardbevingen, die zeker meer dan duizend mensen het leven hebben gekost in Turkije en buurland Syrië. Het vrachtvliegtuig vervoert materieel, zoals zogenoemd redgereedschap, met een gewicht van 15 ton.

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid meldde eerder op de dag al dat het team wordt gestuurd. Hierin zitten mensen van politie, brandweer, ambulance en defensie. Het team van USAR wordt zowel in binnen- als buitenland ingezet bij rampen of ongevallen waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn.