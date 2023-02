Wolf blijkt vaak wolfshond: zo zie je het verschil

Volgende Vorige 1/2

In Brabant worden geregeld wolven gezien. Afgelopen weekend werd er nog eentje gespot in Gilze. Maar niet alle wolven die worden gezien, zijn ook echt wolven. Dat is ook niet gek, want het verschil tussen een wolf en een hond is soms heel klein.

Net voor kerst werd een wolf gespot bij de Boshoven in Baarle-Nassau. Althans, het dier leek op een wolf, maar was het niet. Het ging om een Saarlooswolfhond oordeelden experts.

Wachten op privacy instellingen...

De verwarring is logisch, want zo’n Saarlooswolfhond lijkt sprekend op een wolf, maar is een kruising van een wolf met een herdershond. De vacht is iets lichter en de staart krult wat meer. Bloedverwanten

Honden stammen af van de wolf. Bij de meeste rassen gaat het bloedverwantschap met de wolf honderden tot duizenden jaren terug in het verleden. Wolfshonden zoals de Saarlooswolfhond zijn ‘pas’ in de twintigste eeuw gefokt. Hun DNA is voor 70 procent afkomstig van de herdershond en voor 30 procent van de wolf. Behalve de Saarlooswolfhond is er nog de Tsjechoslowaakse Wolfhond, eveneens een doorgekruiste versie van de wolf en de Duitse herder. Andere honden die veel weg hebben van een wolf zijn de Tamaskan en Indian Dogs. Maar hoe weet je nu of het om een wolf of om een hond gaat? Bij een schuwe, eenzame, onopvallend getekende hond die met een weinig beweeglijke staart rondloopt in het buitengebied zou het evengoed om een wolf kunnen gaan. De kop van de wolf is tamelijk contrastrijk, dus met een groot verschil tussen lichte en donkere kleuren, met veel wit rond de bek. De oren zijn niet zo groot als bij veel honden. Wolfshonden zijn meestal nog witter en contrastrijker dan wolven. Kortom, ze zijn bijna alleen van elkaar te onderscheiden door deskundigen. Een pootafdruk van een wolf is nauwelijks te onderscheiden van die van een hond. Gemiddeld is hij wat smaller dan bij de hond. Hoe een wolf te herkennen: Wit om de bek

Korte, hangende en dikbehaarde staart

Contrastrijke tekening

Brede kop, oren ver uit elkaar

Oren zijn driehoekig met afgeronde top

Lange poten

Rechte rug

Een wolf werd gezien op de Koeveringsedijk tussen Lepelstraat en Steenbergen. (Foto: Pieter Korst)

Zo zien wolfshonden er uit: Lichter van kleur

Meer krul in de staart

Grotere oren

Slankere kop