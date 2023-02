Huis voor grote statushoudersgezinnen flink probleem voor gemeenten

Gemeenten worstelen met de huisvesting van meer dan vijfhonderd grote statushoudersgezinnen. Ze hebben onvoldoende sociale huurhuizen die geschikt zijn voor zes mensen of meer, meldt de Volkskrant.

De gemeente Breda moet momenteel woonruimte vinden voor veertien gezinnen van zes mensen en acht gezinnen van meer dan acht mensen.

'Uitschieters van elf tot twaalf mensen'

Ook elders speelt dit probleem. Zo moet Eindhoven vijf gezinnen van zes mensen en twee gezinnen van negen mensen plaatsen. In Tilburg staan volgens een woordvoerder vijf gezinnen van meer dan zes personen op de wachtlijst, ‘met uitschieters van elf en twaalf mensen’.

In totaal moeten ongeveer 150 Nederlandse gemeenten samen nog zo'n driehonderd gezinnen van zeven of meer mensen huisvesten, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de krant weten. Het gaat daarbij om ongeveer 2400 statushouders. Het is onbekend in hoeveel gemeenten dat problemen veroorzaakt. Daarnaast moeten volgens het COA nog 225 gezinnen van zes mensen een huis krijgen.