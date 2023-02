112-nieuws: onbekende substantie in sloot Vught • vermiste man (83) terecht

03.32

Aan de Grobbendonksekooiweg in het buitengebied van Vught is afgelopen nacht een onbekende substantie ontdekt in een sloot langs de weg en de berm. Deze substantie lag over een afstand van zo'n honderd meter. Na onderzoek blijkt dat het gaat om een soort poeder. Welk poeder is nog niet duidelijk. De brandweer heeft het waterschap ingeschakeld.