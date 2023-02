112-nieuws: vliegtuig defensie in problemen • fietsster geraakt door bus

08.57

Op de Elsendorpseweg in Elsendorp is een busje achterop een korte rij met drie stilstaande auto's gereden. Hoe het ongeval precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens een 112-correspondent zijn daarbij een vrouw en een kind gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onduidelijk. Er liggen veel brokstukken op de weg. De weg is dan ook afgesloten.