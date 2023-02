Bommenmaakster hoort 3 jaar cel eisen, vriend blies zichzelf per ongeluk op

Een vrouw die thuis in Den Bosch bommen zou hebben gemaakt voor een plofkrakersbende stond donderdag voor de rechter. Het OM wil dat ze drie jaar de cel in gaat. Haar vriend zat ook in de bende maar overleed nadat hij zichzelf per ongeluk opblies.

De vrouw (31) maakte volgens het OM deel uit van een groep verdachten die plofkraken pleegde. Dat gebeurde in onder meer de Duitse plaats Wachtendonk in augustus 2020. In totaal zouden ze zeker 300.000 euro hebben buitgemaakt.

Thuis in Den Bosch zou ze pakketjes met explosieven hebben gemaakt. Die bewaarde ze in een berging van een appartementencomplex aan Schutskampstraat. De situatie was na de ontdekking zo gevaarlijk dat uit voorzorg een compleet woonblok moest worden ontruimd.

Dodelijke experimenten

Haar vriend was de leider van de bende. De man (29) experimenteerde met een geldautomaat die hij had aangeschaft. Dat ding stond in een bedrijfspand in Utrecht. Daar was hij ook aan het oefenen op 5 september 2020. Maar per ongeluk blies hij zichzelf op en kwam om het leven.

Een van de andere verdachten komt ook uit Den Bosch. Het is een man (22) die ook echt mee zou hebben gedaan aan de plofkraken in Duitsland. In Wachtendonk lukte dat maar in Geldern en Alpen Veen ging het mis. Dat gebeurde in de periode van augustus tot en met oktober 2020.

Justitie wil dat de Bosschenaar vijf jaar de cel in gaat. Tegen de 23-jarige hoofdverdachte uit Utrecht, werd zes jaar cel geëist.

Camera en zendertje

De politie kwam de bende op het spoor na een tip van de Duitse autoriteiten. Die hadden gemerkt dat er pinautomaten werden besteld door iemand in Utrecht. De automaten kregen stiekem een zendertje en camera en de politie zat erbovenop.

Maandenlang kreeg de recherche steeds meer zicht op wat de bende aan het doen was. Zo werd gezien en gehoord dat ze bezig waren met voorverkenningen en het prepareren van snelle vluchtauto's. Zo kwam ook de bommenmaakster in beeld. In oktober 2020 volgde een inval en werden de explosieven ontdekt.

Fatale testrit

Een van de zes verdachten, een 25-jarige man uit Utrecht, kwam al eerder in het nieuws omdat hij in december 2020 een testrit in zijn auto maakte met 265 kilometer per uur. Waarschijnlijk was hij aan het oefenen voor de vlucht na een plofkraak, maar hij kreeg een klapband en botste bij Nieuwegein op de auto van een vrouw die er niks mee te maken had. Het slachtoffer was op slag dood.

De man kreeg al vier jaar en dreigt nu dus nog langer de cel in te gaan. Het OM spreekt van 'verwerpelijk' gedrag omdat ze gewoon door gingen na de dodelijke ongelukken.

De strafzaak gaat volgende week verder met de pleidooien en de strafeis tegen de zesde verdachte. Wanneer de rechtbank in Utrecht uitspraak doet is onbekend.

Na die uitspraak start het OM een aparte rechtszaak om de verdachten kaal te plukken van hun criminelen winst.

